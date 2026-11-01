У Херсоні чоловіки наступили на міни — їх госпіталізували

1 листопада у Дніпровському районі Херсона двоє чоловіків віком 67 і 60 років постраждали через вибухи мін. Один із них дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення рук і ніг, інший — мінно-вибухову травму й поранення ноги. Обох чоловіків доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Перший випадок стався орієнтовно об 11:15 у Дніпровському районі міста. За даними ОВА, 67-річний місцевий житель наступив на вибухонебезпечний предмет. Після цього міна здетонувала, і чоловік отримав кілька поранень.«67-річний херсонець наступив на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху він дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення рук і ніг», — зазначили в обласній військовій адміністрації.

Приблизно через годину, о 12:15, у тому самому районі на міні підірвався ще один чоловік. Постраждалому 60 років. Він дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Обох чоловіків госпіталізували. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Інших подробиць про їхній стан обласна військова адміністрація не повідомляла.

Місцева влада вкотре нагадує про небезпеку вибухонебезпечних предметів у Херсоні. Міни та інші боєприпаси можуть залишатися на землі, у траві, на узбіччях і біля пошкоджених будівель. Навіть предмет, який здається безпечним, може становити смертельну загрозу.

Якщо ви помітили підозрілий предмет, не торкайтеся його та не намагайтеся перемістити. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку екстрені служби. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

Упродовж минулої доби на Херсонщині не зафіксували обстрілів і влучань по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

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