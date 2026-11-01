Російські дрони атакували Чернівці, спалахнула пожежа

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У неділю, 1 листопада, російські окупаційні війська атакували Чернівецьку область трьома безпілотниками. Голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко повідомив, що два дрони влучили по Чернівцях, пошкодивши цивільну адміністративну будівлю.

Унаслідок ворожої атаки поранення отримав 67-річний чоловік, якого з осколковими травмами госпіталізували до лікарні. На місці влучання та падіння уламків виникла пожежа, до ліквідації якої залучили екстрені служби. Третій безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу міста без руйнувань чи постраждалих на тій локації.

Джерело: Чернівецька ОВА.

Уранці 1 листопада російські безпілотники атакували Київську область. Постраждали двоє чоловіків: один дістав поранення передпліччя, іншому діагностували гостру реакцію на стрес.

1 листопада російські війська атакували промислове підприємство у Дніпрі. Унаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, люди не постраждали.

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