Білоруські хакери зламали Росстат і отримали дані про втрати рф в Україні

Білоруське хакерське угруповання «Кіберпартизани» спільно з групою Silent Crow повідомили про проникнення у внутрішню IT-інфраструктуру Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат).

Хакери отримали доступ до центрального апарату, регіональних підрозділів і Головного міжрегіонального центру обробки інформації, взявши під контроль близько 25 тисяч комп'ютерів.

У результаті кібератаки було вивантажено понад 23 терабайти даних, серед яких бази даних, службова документація та внутрішня інформація. Представники Silent Crow зазначили, що серед здобутих матеріалів є й офіційні відомості щодо втрат збройних сил РФ у війні проти України, а масштаб зламу охоплює як центральні, так і регіональні контури федерального відомства.

Саму отриману інформацію вони поки не оприлюднили.

Джерело: Reform.news.

Хакерська група Black8Mirror заявила про публікацію архіву російського чиновника Михайла Бабича, у якому нібито є його листування з прессекретарем Володимира Путіна Дмитром Пєсковим. У повідомленнях, які оприлюднили хакери, обговорюються Путін, Касим-Жомарт Токаєв, Євген Пригожин та Олексій Навальний.

Хакери зламали сайт радіостанції Radio PiK у Бидгощі та опублікували неправдиву статтю про нібито плани Польщі захопити частину території Чехії.

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