Белорусская хакерская группировка «Киберпартизаны» совместно с группой Silent Crow сообщила о проникновении во внутреннюю ИТ-инфраструктуру Федеральной службы государственной статистики России (Росстат).

Хакеры получили доступ к центральному аппарату, региональным подразделениям и Главному межрегиональному центру обработки информации, взяв под контроль около 25 тысяч компьютеров.

В результате кибератаки было выгружено более 23 терабайт данных, среди которых базы данных, служебная документация и внутренняя информация. Представители Silent Crow отметили, что среди полученных материалов есть и официальные сведения о потерях вооруженных сил РФ в войне против Украины, а масштаб взлома охватывает как центральные, так и региональные подразделения федерального ведомства.

Саму полученную информацию они пока не обнародовали.

Источник: Reform.news.

Хакерская группа Black8Mirror заявила о публикации архива российского чиновника Михаила Бабича, в котором якобы содержится его переписка с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым. В сообщениях, обнародованных хакерами, обсуждаются Путин, Касым-Жомарт Токаев, Евгений Пригожин и Алексей Навальный.

Хакеры взломали сайт радиостанции Radio PiK в Быдгоще и опубликовали ложную статью о якобы планах Польши захватить часть территории Чехии.

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