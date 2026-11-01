Зеленский оценил потери РФ за октябрь в 9 парадов на Красной площади

В октябре 2026 года российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 военнослужащих, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Это как 9 парадов на Красной площади, 200 вагонов метро или население Чукотки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 21 октября также был зафиксирован рекорд суточных потерь врага — 2250 человек. Украинские военные для наглядности сравнили масштабы месячных потерь оккупантов с 200 вагонами метро, девятью парадами на Красной площади или всем населением Чукотки.

Кроме того, в течение октября Силы обороны Украины освободили 96,2 квадратных километра территории, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь, которую россияне смогли захватить за тот же период. Глава государства подчеркнул, что Украина удерживает позиции и делает каждый день войны максимально дорогостоящим для агрессора, а для прекращения этих потерь России достаточно выбрать прекращение огня и дипломатические переговоры.

Источник: Официальные соцсети Президента Украины.

За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской земли, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь территорий, которые удалось захватить российским оккупационным войскам за тот же период.

Зеленский заявил об отсутствии деэскалации со стороны России в энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

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