Украинские силы ПВО сбили 62 беспилотника в течение дня 3 ноября

В течение дня 3 ноября 2026 года Силы противовоздушной обороны Украины сбили 62 вражеских беспилотных летательных аппарата. По данным Воздушных сил ВСУ, в период с 06:30 до 19:00 российская армия атаковала территорию Украины 81 ударным БПЛА различного типа, в частности моделями «Гербера» и другими модификациями, из которых 74 были реактивными.

По предварительным подсчётам военных, подразделениям ПВО удалось сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы 62 вражеских дрона, 56 из которых были именно реактивными беспилотниками. Специализированные службы продолжают боевую работу по локализации и уничтожению единичных вражеских БПЛА, остающихся в воздушном пространстве страны.

Источник: Официальный отчет Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 3 ноября 2026 года и утром того же дня российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты в 10 областях, где из-за последствий обстрелов вводятся аварийные отключения электроэнергии. В некоторых регионах воздушная атака продолжается.

С ночи на 3 ноября продолжалась одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дополнительному осложнению ситуации в национальной энергосистеме.

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