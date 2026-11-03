Ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 62 drony w ciągu dnia 3 listopada

W ciągu dnia 3 listopada 2026 r. ukraińskie siły obrony powietrznej zneutralizowały 62 wrogie bezzałogowe statki powietrzne. Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, w okresie od godz. 06:30 do 19:00 armia rosyjska zaatakowała terytorium Ukrainy 81 bezzałogowymi statkami powietrznymi różnego typu, w tym modelami „Gerbera” i innymi modyfikacjami, z których 74 były napędzane silnikiem odrzutowym.

Według wstępnych szacunków wojskowych oddziałom obrony przeciwlotniczej udało się zestrzelić lub unieszkodliwić za pomocą środków walki radioelektronicznej 62 wrogie drony, z czego 56 stanowiły właśnie drony odrzutowe. Służby specjalistyczne kontynuują działania bojowe mające na celu lokalizację i zniszczenie pojedynczych wrogich bezzałogowych statków powietrznych, które pozostają w przestrzeni powietrznej kraju.

Źródło: Oficjalny raport Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy i rano 3 listopada 2026 r. wojska rosyjskie przeprowadziły masowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Atak dotknął obiekty w 10 obwodach, gdzie w wyniku ostrzałów wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. W niektórych regionach atak powietrzny nadal trwa.

Od nocy z 2 na 3 listopada trwała jedna z największych rosyjskich ofensyw na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, co doprowadziło do dalszego pogorszenia sytuacji w krajowym systemie energetycznym.

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