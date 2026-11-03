На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области РФ уже второе сутки продолжается масштабный пожар, возникший в результате удара беспилотных летательных аппаратов 2 ноября 2026 года. Несмотря на заявления местных властей о якобы отраженной атаке, над объектом наблюдается густой дым, а резервуарный парк получил новые повреждения.

ЛВДС «Самара» считается одним из крупнейших топливных узлов Европы с общим объемом хранения более 1,6 миллиона кубометров нефти в 71 резервуаре. Из-за повреждения инфраструктуры объекта Министерство энергетики Казахстана временно приостановило транзит сырой нефти в РФ по трубопроводу Атырау-Самара.

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Источник: Telegram-канал ASTRA.

В сети появились спутниковые снимки нефтеперекачивающей станции «Самара» в одноимённой области России после ночной атаки. Станция принадлежит компании «Транснефть» и является одним из ключевых узлов российской нефтотранспортной системы. Через неё, в частности, перекачивают нефть в трубопровод «Дружба».

На российской линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» зафиксировали новые последствия удара от 8 октября.

Накануне в Башкирии подверглось атаке предприятие «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. В районе предприятия, по данным OSINT-каналов, возник пожар.

В Воронежской области России 7 октября несколько населенных пунктов остались без электроснабжения после атаки беспилотников.

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