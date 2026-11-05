Видео: боец Студент рассказал, как 118-я механизированная бригада отразила танковое наступление РФ под Роботино

Командир гранатометного взвода 118-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Студент» поделился воспоминаниями об отражении масштабных попыток российских оккупационных войск вернуть под свой контроль поселок Роботино в Запорожской области.

По словам военного, во время того наступления оккупанты задействовали более 20 единиц бронетехники, включая танки, и вели штурмовые действия одновременно с трёх направлений.

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«Студент» отметил, что костяк его подразделения сформировался в конце 2022 — начале 2023 года из добровольцев, сознательно пришедших в армию. Ключевым фактором сохранения жизней личного состава и успешного удержания обороны стало оперативное строительство и постоянное восстановление инженерно-фортификационных сооружений и блиндажей под плотным огнем противника. Благодаря высокой слаженности и дружбе в подразделении во время этих тяжелых оборонительных боев удалось избежать гибели военнослужащих, хотя часть бойцов получила тяжелые ранения.

Источник: 118-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

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