Dowódca plutonu granatników 118. oddzielnej brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie „Student”, podzielił się wspomnieniami dotyczącymi odparcia zakrojonych na szeroką skalę prób rosyjskich sił okupacyjnych, mających na celu odzyskanie kontroli nad miejscowością Robotyne w obwodzie zaporoskim.

Według żołnierza podczas tej ofensywy okupanci wykorzystali ponad 20 jednostek techniki pancernej, w tym czołgi, i prowadzili działania szturmowe jednocześnie z trzech kierunków.

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„Student” zaznaczył, że trzon jego oddziału ukształtował się pod koniec 2022 r. – na początku 2023 r. z ochotników, którzy świadomie wstąpili do wojska. Kluczowym czynnikiem, który pozwolił ocalić życie personelu i skutecznie utrzymać pozycje obronne, była szybka budowa oraz ciągła odbudowa obiektów inżynieryjno-fortyfikacyjnych i okopów pod intensywnym ostrzałem wroga. Dzięki wysokiemu poziomowi zgrania i koleżeństwu w oddziale podczas tych ciężkich walk obronnych udało się uniknąć ofiar śmiertelnych wśród żołnierzy, choć część z nich odniosła ciężkie rany.

Źródło: 118. oddzielna brygada zmechanizowana Sił Zbrojnych Ukrainy.

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