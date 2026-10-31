ЗСУ уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області, зафіксовані пошкодження

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У ніч проти 31 жовтня Сили оборони України завдали удару по комбінату «Каменський» у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області Росії. Підприємство входить до російського військово-промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо.

Для ураження підприємства українські військові застосували ударні безпілотники та ракетні війська ВМС ЗСУ із береговими ракетними комплексами «Нептун».

За попередньою інформацією, на території об’єкта підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи.

Комбінат «Каменський» виробляє тверде ракетне паливо, яке використовують для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С».

Крім того, продукцію підприємства застосовують у низці ракетних комплексів та авіаційних засобів ураження.

Ураження такого виробництва може знизити спроможності російської армії застосовувати реактивну артилерію для обстрілів українських населених пунктів.

Окрім комбінату «Каменський», Сили оборони України завдали ударів по чотирьох складах матеріально-технічних засобів російських військ.

Об’єкти розташовані в таких районах:

Харцизька та Докучаєвська Донецької області;

Нововасилівки Запорізької області;

Новоайдара Луганської області.

У Силах оборони наголосили, що удари завдають у межах реалізації права України на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

Мета операцій — системне послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії та примушення її припинити збройну агресію проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У російській Уфі, столиці Башкортостану, внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі «Башнефть-Новойл». Місцеві жителі також стверджують, що під удар могли потрапити одразу два підприємства.

У ніч на 30 жовтня безпілотники атакували російське місто Новокуйбишевськ Самарської області. Після атаки на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Підприємство, зокрема, виробляє реактивне паливо для російської авіації.

Напередодні складський комплекс російського маркетплейсу OZON в Омську часткововигорівпісля удару безпілотників FP-1. Компанія Fire Point оприлюднила супутниковий знімок, на якому видно наслідки атаки. За її даними, дрони подолали понад 2500 кілометрів від кордону з Україною.

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Після ударів виникли пожежі на нафтових об’єктах і складі Ozon, а також було уражено датацентр компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте». Крім того, у регіоні сталося аварійне відключення електроенергії, без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

У Росії онлайн-ритейлер Ozon оцінив збитки від атак українських дронів у 30,1 млрд рублів, або $373,1 млн. Атаки торкнулися приблизно десятка складів компанії в різних регіонах країни.

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