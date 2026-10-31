W nocy z 30 na 31 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na kombinat „Kamienski” w mieście Kamieńsk-Szachtinski w obwodzie rostowskim w Rosji. Zakład ten należy do rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i zajmuje się produkcją stałego paliwa rakietowego.

W celu zniszczenia zakładu ukraińskie siły zbrojne wykorzystały drony bojowe oraz siły rakietowe Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy wyposażone w nadbrzeżne systemy rakietowe „Neptun”.

Według wstępnych informacji na terenie obiektu potwierdzono pożar magazynu gotowej produkcji. Uszkodzono również cztery hale produkcyjne.

Kombinat „Kamienski” produkuje stałe paliwo rakietowe, które jest wykorzystywane w amunicji do rakietowych systemów ognia salwowego „Uragan”, „Smercz” i „Tornado-S”.

Ponadto produkty tego zakładu są wykorzystywane w szeregu systemów rakietowych i lotniczych środków rażenia.

Zniszczenie tego zakładu może ograniczyć zdolność armii rosyjskiej do wykorzystywania artylerii rakietowej do ostrzału ukraińskich miejscowości.

Oprócz kombinatu „Kamienski” Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na cztery magazyny zaopatrzenia wojsk rosyjskich.

Obiekty te znajdują się w następujących rejonach:

Charcizka i Dokuciejewska w obwodzie donieckim;

Nowowasiłowka w obwodzie zaporoskim;

Nowajaidar w obwodzie ługańskim.

Siły Obronne podkreśliły, że ataki są przeprowadzane w ramach realizacji prawa Ukrainy do samoobrony, zagwarantowanego w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

Celem operacji jest systematyczne osłabianie potencjału wojskowo-gospodarczego Rosji oraz zmuszenie jej do zaprzestania zbrojnej agresji wobec Ukrainy.

Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W rosyjskiej Ufie, stolicy Baszkirii, w wyniku ataku dronów wybuchł pożar na rafinerii „Baszneft-Novoyl”. Miejscowi mieszkańcy twierdzą również, że atak mógł dotknąć od razu dwa zakłady.

W nocy z 29 na 30 października drony zaatakowały rosyjskie miasto Nowokujbyszewsk w obwodzie samarskim. Po ataku na terenie lokalnej rafinerii wybuchł pożar. Zakład ten produkuje między innymi paliwo odrzutowe dla rosyjskiego lotnictwa.

Dzień wcześniej kompleks magazynowy rosyjskiej platformy handlowej OZON w Omsku został częściowo zniszczony przez uderzenie dronów FP-1. Firma Fire Point opublikowała zdjęcie satelitarne, na którym widać skutki ataku. Według jej danych drony pokonały ponad 2500 kilometrów od granicy z Ukrainą.

W nocy z 17 na 18 października drony zaatakowały Sankt Petersburg i obwód leningradzki. Po atakach wybuchły pożary na obiektach naftowych i w magazynie firmy Ozon, a także ucierpiało centrum danych firmy VK, której należy serwis społecznościowy „VKontakte”. Ponadto w regionie doszło do awaryjnego odcięcia dostaw energii elektrycznej, w wyniku czego bez prądu pozostało około 20 tysięcy osób.

W Rosji internetowy sprzedawca detaliczny Ozon oszacował straty spowodowane atakami ukraińskich dronów na 30,1 mld rubli, czyli 373,1 mln dolarów. Ataki dotknęły około dziesięciu magazynów firmy w różnych regionach kraju.

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