ВСУ нанесли удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области, зафиксированы повреждения

В ночь на 31 октября Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России. Предприятие входит в состав российского военно-промышленного комплекса и производит твердое ракетное топливо.

Для поражения предприятия украинские военные применили ударные беспилотники и ракетные войска ВМС ВСУ с береговыми ракетными комплексами «Нептун».

По предварительной информации, на территории объекта подтверждено возгорание склада готовой продукции. Также повреждены четыре производственных цеха.

Комбинат «Каменский» производит твёрдое ракетное топливо, которое используется для боеприпасов реактивных систем залпового огня «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С».

Кроме того, продукция предприятия применяется в ряде ракетных комплексов и авиационных средств поражения.

Поражение такого производства может снизить способность российской армии применять реактивную артиллерию для обстрелов украинских населенных пунктов.

Помимо комбината «Каменский», Силы обороны Украины нанесли удары по четырём складам материально-технических средств российских войск.

Объекты расположены в следующих районах:

Харцызске и Докучаевске Донецкой области;

Нововасильевка Запорожской области;

Новоайдар в Луганской области.

В Силах обороны подчеркнули, что удары наносятся в рамках реализации права Украины на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН.

Цель операций — системное ослабление военно-экономического потенциала России и принуждение её к прекращению вооружённой агрессии против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В российской Уфе, столице Башкортостана, в результате атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл». Местные жители также утверждают, что под удар могли попасть сразу два предприятия.

В ночь на 30 октября беспилотники атаковали российский город Новокуйбышевск в Самарской области. После атаки на территории местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Предприятие, в частности, производит реактивное топливо для российской авиации.

Накануне складской комплекс российского маркетплейса OZON в Омске частично сгорел после удара беспилотников FP-1. Компания Fire Point обнародовала спутниковый снимок, на котором видны последствия атаки. По её данным, дроны преодолели более 2500 километров от границы с Украиной.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После ударов возникли пожары на нефтяных объектах и складе Ozon, а также был поражён датацентр компании VK, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались около 20 тысяч человек.

В России онлайн-ритейлер Ozon оценил ущерб от атак украинских дронов в 30,1 млрд рублей, или $373,1 млн. Атаки затронули примерно десяток складов компании в разных регионах страны.

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