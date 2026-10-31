乌克兰武装部队打击了罗斯托夫州的“卡缅斯基”联合企业，已确认该企业受损

10月31日凌晨，乌克兰国防军对位于俄罗斯罗斯托夫州卡缅斯克-沙赫京斯基市的“卡缅斯基”联合企业发动了打击。该企业隶属于俄罗斯军工复合体，主要生产固体火箭燃料。

为打击该企业，乌克兰军队动用了攻击型无人机以及乌克兰海军的导弹部队，后者配备了“海王星”岸基导弹系统。

据初步消息，该设施内已确认成品仓库起火。此外，还有四座生产车间遭到损毁。

“卡缅斯基”联合厂生产的固体火箭燃料，被用于“乌拉甘”、“斯梅尔奇”和“龙卷风-S”等火箭炮系统的弹药。

此外，该厂的产品还应用于一系列导弹系统和航空武器。

该生产设施遭到破坏，可能削弱俄军利用火箭炮对乌克兰居民点进行炮击的能力。

除“卡缅斯基”联合企业外，乌克兰国防军还对俄军的四个后勤物资仓库实施了打击。

这些目标位于以下地区：

顿涅茨克州的哈尔齐兹和多库恰耶夫斯克；

扎波罗热州的诺沃瓦西利夫卡；

卢甘斯克州的新艾达尔。

乌克兰国防军强调，此次打击是在行使《联合国宪章》第51条所保障的乌克兰自卫权范围内进行的。

行动旨在系统性地削弱俄罗斯的军事和经济实力，并迫使其停止对乌克兰的武装侵略。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

在俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国首府乌法，由于无人机袭击，"巴什涅夫特-诺沃伊尔"炼油厂发生火灾。当地居民还称，可能有两家企业同时遭到袭击。

10月30日夜间，无人机袭击了俄罗斯萨马拉州的新库伊比舍夫斯克市。袭击后，当地一家炼油厂内发生火灾。该企业主要生产供俄罗斯航空使用的喷气燃料。

此前一天，俄罗斯电商平台OZON位于鄂木斯克的仓储中心在遭到FP-1无人机袭击后部分被烧毁。Fire Point公司公布了一张卫星图像，从中可见袭击造成的破坏。 据该公司称，这些无人机从乌克兰边境飞越了超过2500公里。

10月18日夜间，无人机袭击了圣彼得堡和列宁格勒州。 袭击后，石油设施和Ozon仓库发生火灾，拥有社交网络“VKontakte”的VK公司的数据中心也遭到破坏。 此外，该地区还发生了紧急停电，约2万人陷入断电状态。

俄罗斯在线零售商Ozon估计，乌克兰无人机袭击造成的损失为301亿卢布，即3.731亿美元。袭击波及了该公司分布在全国各地的约十处仓库。

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