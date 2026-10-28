Ozon оцінив збитки від атак дронів у $373,1 млн — The Moscow Times

У Росії онлайн-ритейлер Ozon оцінив збитки від атак українських дронів у 30,1 млрд рублів, або $373,1 млн. Атаки торкнулися приблизно десятка складів компанії в різних регіонах країни. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на звітність ритейлера за третій квартал.

Що врахували в оцінці

За даними Ozon, до розрахунку включили пошкодження товарів для продажу, списання обладнання, втрати від знецінення активів, а також інші збитки й витрати. Частину втрат застрахували.

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Переговори зі страховиками

Компанія заявила, що продовжує переговори зі страховиками щодо компенсації, яка має частково покрити фінансовий вплив атак. Чистий прибуток Ozon у липні—вересні становив 3,7 млрд рублів, або $45,8 млн, проти 10,1 млрд рублів у другому кварталі 2026 року.

Як пише видання, Україна цього літа розпочала повітряну кампанію проти Ozon і його основного конкурента Wildberries, звинувачуючи ці платформи у сприянні постачанню для російських військових.

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