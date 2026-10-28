W Rosji internetowy sprzedawca detaliczny Ozon oszacował straty po atakach ukraińskich dronów na 30,1 mld rubli, czyli 373,1 mln dolarów. Ataki dotknęły około tuzina magazynów firmy w różnych regionach kraju. The Moscow Times informuje, powołując się na sprawozdanie finansowe detalisty za trzeci kwartał.

Co uwzględniono w wycenie

Według danych Ozonu do kalkulacji włączono uszkodzenia towarów przeznaczonych do sprzedaży, odpisy sprzętu, straty wynikające z utraty wartości aktywów, a także inne straty i wydatki. Część strat została ubezpieczona.

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Negocjacje z ubezpieczycielami

Firma oświadczyła, że kontynuuje negocjacje z ubezpieczycielami w sprawie odszkodowania, które ma częściowo pokryć finansowy wpływ ataków. Zysk netto Ozonu w lipcu–wrześniu wyniósł 3,7 mld rubli, czyli 45,8 mln dolarów, wobec 10,1 mld rubli w drugim kwartale 2026 roku.

Jak pisze wydanie, Ukraina rozpoczęła tego lata kampanię powietrzną przeciwko Ozonowi i jego głównemu konkurentowi, Wildberries, oskarżając te platformy o ułatwianie dostaw dla rosyjskiego wojska.

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