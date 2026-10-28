Ozon оценил ущерб от атак дронов в $373,1 млн — The Moscow Times

В России онлайн-ритейлер Ozon оценил ущерб от атак украинских дронов в 30,1 млрд рублей, или $373,1 млн. Атаки затронули около десятка складов компании в разных регионах страны. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на отчетность ритейлера за третий квартал.

Что учли в оценке

По данным Ozon, в расчет включили повреждение товаров для продажи, списание оборудования, убытки от обесценения активов, а также другие убытки и расходы. Часть потерь была застрахована.

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Переговоры со страховщиками

Компания заявила, что продолжает переговоры со страховщиками о компенсации, которая должна частично покрыть финансовое влияние атак. Чистая прибыль Ozon в июле—сентябре составила 3,7 млрд рублей, или $45,8 млн, против 10,1 млрд рублей во втором квартале 2026 года.

Как пишет издание, Украина этим летом начала воздушную кампанию против Ozon и его основного конкурента Wildberries, обвиняя эти платформы в содействии поставкам для российских военных.

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