Українські дрони подолали понад 2500 км і вдарили по складу OZON в Омську

Складський комплекс російського маркетплейсу OZON в Омську частково вигорів після удару безпілотників FP-1. Компанія Fire Point оприлюднила супутниковий знімок, на якому видно наслідки атаки. За її даними, дрони подолали понад 2500 кілометрів від кордону з Україною.

Компанія опублікувала супутниковий знімок, на якому видно пошкодження об’єкта в російському Омську. На зображенні помітно, що значна частина складського комплексу вигоріла. Водночас оприлюднені матеріали не дають змоги точно визначити масштаб усіх пошкоджень і суму можливих збитків.

У Fire Point заявили, що до об’єкта дісталися безпілотники FP-1. За даними компанії, відстань від українського кордону до цілі перевищує 2500 кілометрів. Якщо ці дані підтвердяться, це свідчитиме про значну дальність польоту дронів. У компанії також прокоментували наслідки удару з іронією. «Після візиту FP-1 складський комплекс OZON в Омську став виглядати помітно краще, на нашу думку», — йдеться в повідомленні Fire Point.

Наразі в оприлюдненій заяві немає детальної інформації про те, коли саме сталася атака, чи були на складі люди під час удару та чи є постраждалі. Також не повідомляється про точний обсяг знищених товарів і збитків. Супутниковий знімок дає змогу оцінити видимі наслідки удару, однак сам по собі не підтверджує всіх обставин атаки. Інформацію про застосування FP-1 та відстань до цілі наразі наведено з посиланням на заяву Fire Point. Про ураження складського комплексу повідомила компанія Fire Point у своєму Telegram-каналі.

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Після ударів виникли пожежі на нафтових об’єктах і складі Ozon, а також було уражено датацентр компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте». Крім того, у регіоні сталося аварійне відключення електроенергії, без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

У Росії онлайн-ритейлер Ozon оцінив збитки від атак українських дронів у 30,1 млрд рублів, або $373,1 млн. Атаки торкнулися приблизно десятка складів компанії в різних регіонах країни.

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