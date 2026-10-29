Украинские дроны преодолели более 2500 км и нанесли удар по складу OZON в Омске

Складской комплекс российского маркетплейса OZON в Омске частично сгорел после удара беспилотников FP-1. Компания Fire Point обнародовала спутниковый снимок, на котором видны последствия атаки. По её данным, дроны преодолели более 2500 километров от границы с Украиной.

Компания опубликовала спутниковый снимок, на котором видны повреждения объекта в российском Омске. На снимке заметно, что значительная часть складского комплекса выгорела. В то же время обнародованные материалы не позволяют точно определить масштаб всех повреждений и сумму возможных убытков.

В Fire Point заявили, что к объекту добрались беспилотники FP-1. По данным компании, расстояние от украинской границы до цели превышает 2500 километров. Если эти данные подтвердятся, это будет свидетельствовать о значительной дальности полета дронов. В компании также с иронией прокомментировали последствия удара. «После визита FP-1 складской комплекс OZON в Омске стал выглядеть заметно лучше, по нашему мнению», — говорится в сообщении Fire Point.

На данный момент в обнародованном заявлении нет подробной информации о том, когда именно произошла атака, были ли на складе люди во время удара и есть ли пострадавшие. Также не сообщается о точном объеме уничтоженных товаров и убытков. Спутниковый снимок позволяет оценить видимые последствия удара, однако сам по себе не подтверждает всех обстоятельств атаки. Информация о применении FP-1 и расстоянии до цели приведена со ссылкой на заявление Fire Point. О поражении складского комплекса сообщила компания Fire Point в своем Telegram-канале.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После ударов возникли пожары на нефтяных объектах и складе Ozon, а также был поражён датацентр компании VK, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались около 20 тысяч человек.

В России онлайн-ритейлер Ozon оценил ущерб от атак украинских дронов в 30,1 млрд рублей, или $373,1 млн. Атаки затронули примерно десяток складов компании в разных регионах страны.

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