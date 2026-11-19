В ходе российского удара с использованием беспилотников повреждения получил Владимирский собор в Киеве. В храме выбило окна вместе с рамами и повредило карнизы, однако, по предварительным оценкам, уникальные настенные росписи и конструктивные элементы уцелели. Специалисты продолжают осматривать здание, чтобы установить полный масштаб разрушений.

Российские беспилотники повредили Владимирский собор — одну из самых известных святынь столицы. Об этом 19 ноября сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная. По её словам, во время атаки в храме выбило окна вместе с рамами. Также повреждены карнизы. В то же время предварительный осмотр показал, что настенные росписи и основные конструктивные элементы здания не пострадали. «Росписи и конструктивные элементы, по предварительным оценкам, не пострадали. Специалисты уточняют масштаб повреждений», — написала Бережная.

Она подчеркнула, что Владимирский собор — памятник архитектуры национального значения и один из кафедральных соборов Православной церкви Украины. Поэтому даже повреждения отдельных частей здания требуют особого внимания специалистов по охране культурного наследия.

Чем ценен Владимирский собор

Особую историческую и художественную ценность представляют росписи внутри храма. Над ними работали известные художники, среди которых Михаил Врубель, Николай Пимоненко, Сергей Костенко и Виктор Замирайло. Росписи Владимирского собора являются важной частью украинского культурного наследия. Именно поэтому сообщение о том, что они, по предварительным данным, уцелели, имеет особое значение. Окончательные выводы можно будет сделать после детального обследования помещений и поврежденных участков.

Последствия атаки уже осмотрели представители Министерства культуры и церковного руководства. По словам Бережной, первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий прибыл в собор вместе с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и директором департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Мариной Соловьевой.

Специалисты должны определить, какие именно части здания нуждаются в восстановлении, а также проверить, нет ли скрытых повреждений. Пока что информация о состоянии собора остается предварительной.

Российские атаки продолжают уничтожать культурное наследие

По данным Министерства культуры, с начала 2026 года количество поврежденных Россией памятников увеличилось более чем на треть. По состоянию на конец октября речь шла почти о 2200 таких объектах. Под российскими ударами оказываются не только исторические здания и архитектурные памятники. По информации ведомства, повреждения получили также почти 2700 культурных учреждений.

Повреждение Владимирского собора стало еще одним случаем, когда российские атаки затрагивают объекты, имеющие важное историческое и культурное значение для Украины. Сейчас главная задача специалистов — установить полный масштаб разрушений и сохранить то, что удалось уберечь от удара. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

В четверг, 19 ноября 2026 года, во время дневной российской атаки ударными реактивными дронами по Киеву были повреждены многочисленные объекты культурного наследия на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев», в частности старейший жилой дом города на Подоле.

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