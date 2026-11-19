В Кушугуме Запорожской области в результате удара российского FPV-дрона погиб мужчина. Об этом 19 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Других подробностей об атаке он пока не привёл.

Российские военные атаковали поселок Кушугум Запорожской области с помощью FPV-дрона. В результате удара погиб мужчина. «В результате удара FPV-дрона по Кушугуму погиб мужчина», — написал он.

Пока чиновник не сообщил, где именно произошел удар, сколько лет было погибшему и есть ли другие пострадавшие. Информацию о последствиях атаки могут уточнить позже. Об этом временный исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил в Telegram.

В Запорожье утром в четверг, 19 ноября, в результате российского обстрела была повреждена высоковольтная воздушная линия электропередачи. Без электроэнергии остались 7,5 тысячи потребителей — жителей города и юридических лиц. Впрочем, энергетикам удалось восстановить электроснабжение в течение часа.

Под вражеским огнем оказались 50 населенных пунктов региона. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

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