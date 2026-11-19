Ювенальные прокуроры Аппарата Генерального прокурора сообщили о подозрении трем женщинам, организовавшим схему незаконной передачи новорожденного ребенка гражданину Китая за денежное вознаграждение. Младенца вывезли за пределы Украины в возрасте полутора месяцев.

По данным следствия, в 2021 году организаторница предложила иностранцу за 6 тысяч долларов США обеспечить рождение ребенка в Украине в рамках программы суррогатного материнства с последующим вывозом за границу. Для реализации плана она привлекла посредницу, которая нашла 20-летнюю жительницу Украины — за 1,5 тысячи долларов девушка согласилась заключить с гражданином Китая фиктивный брак, который зарегистрировали в октябре 2021 года в Запорожье.

Впоследствии фиктивные супруги обратились в столичную клинику репродуктивной медицины, где украинка предоставила поддельную справку о бесплодии, что позволило воспользоваться услугами суррогатной матери. В мае 2023 года родился ребенок, родителями которого официально зарегистрировали украинку и гражданина Китая.

Уже через 12 дней после родов женщина оформила доверенность на оформление для младенца украинского гражданства и загранпаспорта и получила от посредницы оговоренную плату. 17 июня 2023 года иностранец выехал из Украины вместе с полуторамесячным ребенком.

Фигуранткам инкриминируют торговлю людьми в отношении малолетнего, совершенную по предварительному сговору группой лиц, а также использование заведомо поддельных документов (ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Источник: Офис Генерального прокурора.

39-летнюю жительницу Ровенского района будут судить по обвинениям в торговле людьми и сбыте PVP с привлечением собственных детей. По данным следствия, женщина согласилась передать 11-летнюю дочь и двух сыновей в возрасте 9 и 14 лет за 60 тысяч гривен для попрошайничества в Киеве, а правоохранители задержали её после получения 30 тысяч гривен.

Многодетной жительнице Чортковского района Тернопольской области инкриминировали злостное неисполнение родительских обязанностей. От её блинов с грибами умерли двое детей, сожитель и девочка, которая у них гостила. Женщине грозит до восьми лет тюрьмы.

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