Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру трьом жінкам, які організували схему незаконного передання новонародженої дитини громадянину Китаю за грошову винагороду. Немовля вивезли за межі України у віці півтора місяця.

За даними слідства, у 2021 році організаторка запропонувала іноземцю за 6 тисяч доларів США забезпечити народження дитини в Україні через програму сурогатного материнства з подальшим вивезенням за кордон. Для реалізації плану вона залучила посередницю, яка підшукала 20-річну жительку України — за 1,5 тисячі доларів дівчина погодилася укласти з громадянином Китаю фіктивний шлюб, який зареєстрували у жовтні 2021 року в Запоріжжі.

Згодом фіктивне подружжя звернулося до столичної клініки репродуктивної медицини, де українка надала підроблену довідку про безпліддя, що дало змогу скористатися послугами сурогатної матері. У травні 2023 року народилася дитина, батьками якої офіційно записали українку та громадянина Китаю.

Вже через 12 днів після пологів жінка оформила довіреність на оформлення для немовляти українського громадянства й закордонного паспорта та отримала від посередниці обумовлену плату. 17 червня 2023 року іноземець виїхав з України разом із півторамісячною дитиною.

Фігуранткам інкримінують торгівлю людьми щодо малолітнього, вчинену за попередньою змовою групою осіб, а також використання завідомо підроблених документів (ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Джерело: Офіс Генерального прокурора.

39-річну жительку Рівненського району судитимуть за обвинуваченнями у торгівлі людьми та збуті PVP із залученням власних дітей. За даними слідства, жінка погодилася передати 11-річну доньку та двох синів віком 9 і 14 років за 60 тисяч гривень для жебрацтва в Києві, а правоохоронці затримали її після отримання 30 тисяч гривень.

Багатодітній мешканці Чортківського району Тернопільщини інкримінували злісне невиконання батьківських обов’язків. Від її млинців з грибами померли двоє дітей, співмешканець та дівчинка, яка в них гостювала. Жінці загрожує до восьми років тюрми.

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