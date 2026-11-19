Prokuratorzy ds. nieletnich z Biura Prokuratora Generalnego postawili zarzuty trzem kobietom, które zorganizowały proceder nielegalnego przekazania noworodka obywatelowi Chin w zamian za wynagrodzenie pieniężne. Niemowlę wywieziono poza granice Ukrainy w wieku półtora miesiąca.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w 2021 roku organizatorka zaproponowała obcokrajowcowi, że za 6 tysięcy dolarów amerykańskich zapewni narodziny dziecka na Ukrainie w ramach programu macierzyństwa zastępczego, a następnie wywiezie je za granicę. Aby zrealizować ten plan, zaangażowała pośredniczkę, która znalazła 20-letnią mieszkankę Ukrainy – za 1,5 tysiąca dolarów dziewczyna zgodziła się zawrzeć z obywatelem Chin fikcyjne małżeństwo, które zarejestrowano w październiku 2021 roku w Zaporożu.

Następnie fikcyjne małżeństwo zgłosiło się do stołecznej kliniki medycyny reprodukcyjnej, gdzie Ukrainka przedstawiła sfałszowane zaświadczenie o bezpłodności, co umożliwiło skorzystanie z usług matki zastępczej. W maju 2023 roku urodziło się dziecko, którego rodzicami oficjalnie wpisano Ukrainkę i obywatela Chin.

Już 12 dni po porodzie kobieta sporządziła pełnomocnictwo na uzyskanie dla niemowlęcia obywatelstwa ukraińskiego i paszportu zagranicznego oraz otrzymała od pośredniczki uzgodnioną opłatę. 17 czerwca 2023 r. obcokrajowiec wyjechał z Ukrainy wraz z półtoramiesięcznym dzieckiem.

Oskarżonym zarzuca się handel ludźmi w odniesieniu do małoletniego, popełniony w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób, a także posługiwanie się dokumentami, o których wiedziały, że są sfałszowane (cz. 3 art. 149, cz. 4 art. 358 Kodeksu karnego Ukrainy).

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.

39-letnia mieszkanka rejonu rówieńskiego stanie przed sądem pod zarzutem handlu ludźmi oraz sprzedaży PVP z wykorzystaniem własnych dzieci. Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobieta zgodziła się oddać swoją 11-letnią córkę oraz dwóch synów w wieku 9 i 14 lat za 60 tysięcy hrywien w celu żebrania w Kijowie, a funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali ją po otrzymaniu 30 tysięcy hrywien.

Miejscowej mieszkanki powiatu czortkowskiego w obwodzie tarnopolskim, matce wielodzietnej, postawiono zarzut rażącego niewywiązywania się z obowiązków rodzicielskich. W wyniku spożycia jej naleśników z grzybami zmarło dwoje dzieci, jej partner oraz dziewczynka, która u nich gościła. Kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia.

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