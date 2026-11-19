W trakcie pełnej inwazji Rosja zniszczyła 420 świątyń Cerkwi Prawosławnej Ukrainy i zabiła 25 księży
Od początku pełnej inwazji rosyjskie wojska zniszczyły 420 świątyń Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i zabiły 25 jego duchownych.
Ogółem na terenie Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków uszkodzono lub zniszczono ponad 800 obiektów sakralnych.
Informację tę podał w wywiadzie dla agencji Ukrinform Viktor Jelenksi, szef Państwowej Służby Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia.
Jak powiedział, na tymczasowo okupowanych terytoriach Rosjanie zajęli ponad 1800 świątyń prawosławnych oraz osiem diecezji Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.
Jelenski przypomniał również o księdzu Konstantinie Maksimowie z Tokmaku, którego w Rosji skazano na 14 lat więzienia za odmowę podporządkowania się patriarsze Cyrylowi.
Źródło: Ukrinform.
Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów 22 października uszkodzeniu uległ klasztor męski św. Wwiedienskiego należący do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej podlegającej Metropolii Moskiewskiej, położony w dzielnicy Pechersk stolicy.
W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów wieczorem 27 września ucierpiał kościół Podniesienia Krzyża na Podolu. Budynek kościoła, który ma ponad 180 lat, został uszkodzony. Wewnątrz pomieszczeń leżą liczne odłamki, a także rozbite ikony.
10 listopada około godziny 9:00 rosyjski dron „Molnia” uderzył w budynek nr 10 Ławry Święto-Uspieńskiej w Swiatogórze i uszkodził jego dach.