Od początku pełnej inwazji rosyjskie wojska zniszczyły 420 świątyń Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i zabiły 25 jego duchownych.

Ogółem na terenie Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków uszkodzono lub zniszczono ponad 800 obiektów sakralnych.

Informację tę podał w wywiadzie dla agencji Ukrinform Viktor Jelenksi, szef Państwowej Służby Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia.

Jak powiedział, na tymczasowo okupowanych terytoriach Rosjanie zajęli ponad 1800 świątyń prawosławnych oraz osiem diecezji Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

Jelenski przypomniał również o księdzu Konstantinie Maksimowie z Tokmaku, którego w Rosji skazano na 14 lat więzienia za odmowę podporządkowania się patriarsze Cyrylowi.

Źródło: Ukrinform.

Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów 22 października uszkodzeniu uległ klasztor męski św. Wwiedienskiego należący do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej podlegającej Metropolii Moskiewskiej, położony w dzielnicy Pechersk stolicy.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów wieczorem 27 września ucierpiał kościół Podniesienia Krzyża na Podolu. Budynek kościoła, który ma ponad 180 lat, został uszkodzony. Wewnątrz pomieszczeń leżą liczne odłamki, a także rozbite ikony.

10 listopada około godziny 9:00 rosyjski dron „Molnia” uderzył w budynek nr 10 Ławry Święto-Uspieńskiej w Swiatogórze i uszkodził jego dach.

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