Російські атаки пошкодили Святогірську лавру на Донеччині

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10 листопада близько 9:00 російський дрон «Молнія» влучив у корпус №10 Свято-Успенської Святогірської лаври та пошкодив його покрівлю.

У цей час у монастирі тривало богослужіння.

Наступної ночі, 11 листопада, близько 3:15 потужний вибух спричинив нові руйнування. Вибухова хвиля пошкодила вікна та двері готельного корпусу, де проживають переселенці, братської трапезної, казначейського корпусу та Покровської церкви. Територію монастиря засипало уламками.

За повідомленням пресслужби лаври, під час обох атак ніхто не постраждав. Братія вже розпочала відновлювальні роботи: ремонтує двері, закриває вибиті вікна та прибирає територію.

Джерело: пресслужба Святогірської лаври

Україна разом зі Швейцарією домовилася про старт першочергових робіт з відновлення Києво-Печерської лаври після російського удару. У центрі уваги зараз — Успенський собор, який отримав пошкодження та потребує термінового захисту від подальшого руйнування.

Нагадаємо, росія атакувала Києво-Печерську лавру, виникла пожежа.

Масований комбінований удар Російської Федерації по Україні в ніч на 15 червня, під час якого зафіксовано приліт в Успенський собор Києво-Печерської лаври, мав на меті не лише військовий, а й серйозний психологічний ефект.

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