10 listopada około godziny 9:00 rosyjski dron „Molnia” uderzył w budynek nr 10 Ławry Święto-Uspieńskiej w Sviatogorsku i uszkodził jego dach.

W tym czasie w klasztorze trwało nabożeństwo.

Następnej nocy, 11 listopada, około godziny 3:15 potężny wybuch spowodował kolejne zniszczenia. Fala uderzeniowa uszkodziła okna i drzwi budynku hotelowego, w którym mieszkają przesiedleńcy, braterskiej jadalni, budynku skarbca oraz kościoła Pokrowskiego. Teren klasztoru został zasypany odłamkami.

Według informacji służby prasowej ławry, podczas obu ataków nikt nie ucierpiał. Braterstwo rozpoczęło już prace naprawcze: naprawia drzwi, zamyka wybite okna i sprząta teren.

Źródło: biuro prasowe Ławry Swiatogorskiej

Ukraina wraz ze Szwajcarią uzgodniła rozpoczęcie najpilniejszych prac związanych z odbudową Ławry Kijowsko-Peczerskiej po rosyjskim ataku. W centrum uwagi znajduje się obecnie katedra Zaśnięcia, która uległa uszkodzeniom i wymaga pilnej ochrony przed dalszym zniszczeniem.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Ławrę Kijowsko-Peczerską, w wyniku czego wybuchł pożar.

Zmasowany, kombinowany atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w nocy z 14 na 15 czerwca, podczas którego odnotowano uderzenie w katedrę Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, miał na celu nie tylko efekt militarny, ale także poważny efekt psychologiczny.

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