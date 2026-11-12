Российские обстрелы повредили Святогорскую лавру в Донецкой области

10 ноября около 9:00 российский дрон «Молния» попал в корпус № 10 Свято-Успенской Святогорской лавры и повредил его кровлю.

В это время в монастыре продолжалось богослужение.

На следующую ночь, 11 ноября, около 3:15 мощный взрыв привёл к новым разрушениям. Взрывная волна повредила окна и двери гостиничного корпуса, где проживают переселенцы, братской трапезной, казначейского корпуса и Покровской церкви. Территория монастыря была засыпана обломками.

По сообщению пресс-службы лавры, во время обоих нападений никто не пострадал. Братия уже приступила к восстановительным работам: ремонтирует двери, заделывает выбитые окна и убирает территорию.

Источник: пресс-служба Святогорской лавры

Украина совместно со Швейцарией договорилась о начале первоочередных работ по восстановлению Киево-Печерской лавры после российского удара. В центре внимания сейчас — Успенский собор, который получил повреждения и нуждается в срочной защите от дальнейшего разрушения.

Напомним, Россия атаковала Киево-Печерскую лавру, в результате чего возник пожар.

Массированный комбинированный удар Российской Федерации по Украине в ночь на 15 июня, во время которого был зафиксирован попадание в Успенский собор Киево-Печерской лавры, преследовал не только военную, но и серьезную психологическую цель.

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