19 listopada operatorzy 413. pułku Sił Systemów Bezzałogowych „Reid” zniszczyli rosyjski rakietowy system ognia salwowego „Grad” na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego.

Ukraińskie siły zbrojne nadal wykrywają i niszczą rosyjską artylerię, w szczególności rakietowe systemy salwowe.

Operatorzy z 2. batalionu pułku przeprowadzili atak na wrogą instalację.

Sądząc po opublikowanych zdjęciach, ukraiński dron trafił w system BM-21 „Grad”.





Jest to 122-milimetrowy system rakietowy salwowy, uzbrojony w 40 wyrzutni do wystrzeliwania pocisków rakietowych. Armia rosyjska wykorzystuje takie instalacje do ostrzału ukraińskich pozycji.

Film przedstawiający działania bojowe opublikował 413. oddzielny pułk Sił Systemów Bezzałogowych „Reid”.

Spadochroniarze Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli pozycje i środki techniczne okupantów na kierunku Kupiańsk.

Na froncie doszło do 148 starć: najintensywniejsze miały miejsce na kierunkach Pokrowskim i Konstantynowskim.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

W ciągu doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym pozostaje kierunek Pokrowski.

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