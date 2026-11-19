19 ноября операторы 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд» поразили российскую реактивную систему залпового огня «Град» на временно оккупированной территории Запорожской области.

Украинские военные продолжают выявлять и уничтожать российскую артиллерию, в частности реактивные системы залпового огня.

По вражеской установке нанесли удар операторы 2-го батальона полка.

Судя по обнародованным кадрам, под удар украинского дрона попала РСЗО БМ-21 «Град».





Это 122-мм реактивная система залпового огня, вооруженная 40 направляющими для запуска реактивных снарядов. Российская армия использует такие установки для обстрелов украинских позиций.

Видео боевых действий обнародовал 413-й отдельный полк Сил беспилотных систем «Рейд».

Десантники ВСУ уничтожили позиции и технические средства оккупантов на Купянском направлении.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

За сутки на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений, самым горячим остается Покровское направление.

Читай нас в