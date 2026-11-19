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19 листопада оператори 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» уразили російську реактивну систему залпового вогню «Град» на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Українські військові продовжують виявляти та знищувати російську артилерію, зокрема реактивні системи залпового вогню.

По ворожій установці відпрацювали оператори 2-го батальйону полку.

Судячи з оприлюднених кадрів, під удар українського дрона потрапила РСЗВ БМ-21 «Град».





Це 122-мм реактивна система залпового вогню, озброєна 40 напрямними для запуску реактивних снарядів. Російська армія використовує такі установки для обстрілів українських позицій.

Відео бойової роботи оприлюднив 413-й окремий полк Сил безпілотних систем «Рейд».

Десантники ЗСУ знищили позиції та технічні засоби окупантів на Куп’янському напрямку.

На фронті відбулося 148 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

За добу на фронті зафіксували 140 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок.

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