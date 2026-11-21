Боец Кемел из 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла во время боевого задания оказался один на один с двумя российскими военными. Оккупанты незаметно приблизились к нему и уже держали оружие наготове. Чтобы выиграть время и спастись, украинский защитник заговорил с ними на русском языке и назвал номер воинской части.

До мобилизации Кемел работал на заводах в Запорожье. Необычный случай произошел, когда военный устраивал себе укрытие.

По словам военного, во время дождя почти ничего не было слышно. Он как раз устраивал себе укрытие, когда двое россиян неожиданно приблизились и наставили на него оружие. Они спросили, из какой он воинской части.

Боец понял, что прямое признание будет для него смертельным, поэтому решил сыграть на том, что свободно говорит по-русски. Он назвал номер части 1461 и начал разговор с оккупантами, притворившись, что принадлежит к их подразделению.

В этот момент из соседнего окопа начал выдвигаться его побратим по позывному Чопик. Россияне заметили движение и отвлеклись на него. Этих нескольких секунд украинскому военному хватило, чтобы схватить автомат и вместе с побратимом открыть огонь.

«Я успел наклониться, схватил автомат. И мы из двух стволов расправились с этими двумя», — рассказал боец.

После столкновения позицию украинцев ещё около двух недель атаковали российские дроны: оккупанты сбрасывали гранаты вблизи их укрытий, пытаясь выявить местонахождение военных.

В армию Кемел попал после восьмой попытки ТЦК его мобилизовать. Ранее он избегал встреч с представителями центра, поскольку ухаживал за матерью-инвалидом. В конце концов его забрали прямо с работы: за ним приехали 15 представителей ТЦК и четверо полицейских.

После обучения Кемел отправился на фронт. Говорит, сначала было непросто: незнакомая местность, недостаток боевого опыта, постоянная опасность. Впрочем, помогали побратимы и командный пункт, с которым он поддерживал связь.

«Как запорожский казак, я продолжаю дело предков — защищаю свою землю», — подытожил военный.

Об этом сообщается со ссылкой на видео подразделения на YouTube.

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