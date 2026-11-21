Żołnierz Kemel z 1. Oddzielnego Pułku Szturmowego im. Dmytro Kotsybaile podczas misji bojowej znalazł się sam na sam z dwoma rosyjskimi żołnierzami. Okupanci niepostrzeżenie zbliżyli się do niego i mieli już broń w gotowości. Aby zyskać na czasie i uratować się, ukraiński obrońca zwrócił się do nich po rosyjsku i podał numer jednostki wojskowej.

Przed mobilizacją Kemel pracował w fabrykach w Zaporożu. Do tego niezwykłego zdarzenia doszło, gdy żołnierz budował sobie schronienie.

Jak twierdzi żołnierz, podczas deszczu prawie nic nie było słychać. Właśnie urządzał sobie schronienie, gdy dwóch Rosjan niespodziewanie się zbliżyło i wycelowało w niego broń. Zapytali, z jakiej jednostki wojskowej pochodzi.

Żołnierz zdał sobie sprawę, że bezpośrednie przyznanie się oznaczałoby dla niego śmierć, więc postanowił wykorzystać fakt, że swobodnie posługuje się językiem rosyjskim. Podał numer jednostki 1461 i rozpoczął rozmowę z okupantami, udając, że należy do ich oddziału.

W tym momencie z sąsiedniego okopu zaczął wysuwać się jego kolega o pseudonimie Czopik. Rosjanie zauważyli ruch i skupili na nim swoją uwagę. Te kilka sekund wystarczyło ukraińskiemu żołnierzowi, by chwycić karabin i wraz z kolegą otworzyć ogień.

„Zdążyłem się pochylić, chwyciłem karabin. I z dwóch luf załatwiliśmy tych dwóch” – opowiedział żołnierz.

Po starciu pozycja Ukraińców była jeszcze przez około dwa tygodnie atakowana przez rosyjskie drony: okupanci zrzucali granaty w pobliżu ich schronień, próbując zlokalizować miejsce przebywania żołnierzy.

Kemel trafił do wojska po ósmej próbie zmobilizowania go przez Centrum Rekrutacji Wojskowej (TCK). Wcześniej unikał spotkań z przedstawicielami centrum, ponieważ opiekował się niepełnosprawną matką. W końcu zabrano go prosto z pracy: po niego przyjechało 15 przedstawicieli Centrum Rekrutacji Wojskowej oraz czterech policjantów.

Po szkoleniu Kemel wyruszył na front. Mówi, że na początku nie było łatwo: nieznany teren, brak doświadczenia bojowego, ciągłe niebezpieczeństwo. Pomagali mu jednak koledzy z oddziału oraz punkt dowodzenia, z którym utrzymywał kontakt.

„Jako kozak z Zaporoża kontynuuję dzieło przodków – bronię swojej ziemi” – podsumował żołnierz.

Informację tę podano z odniesieniem do filmu jednostki opublikowanego na YouTube.

Dwa tygodnie w okopie z okupantem i wysoka cena przetrwania: historia żołnierza piechoty Sił Zbrojnych Ukrainy.

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