视频：乌克兰武装部队一名士兵讲述了他是如何智取两名占领者并保住自己性命的
隶属于德米特里·科茨巴伊洛第一独立突击团的士兵凯梅尔在执行战斗任务时，与两名俄罗斯军人形成了单挑局面。 占领军悄无声息地靠近了他，并已将武器上膛。为了争取时间并自救，这位乌克兰守卫用俄语与他们交谈，并报出了所属部队的编号。
在动员入伍前，凯梅尔曾在扎波罗热的工厂工作。这起不同寻常的事件发生时，这位军人正忙着为自己搭建掩体。
据这名士兵描述，下雨时几乎听不到任何声音。正当他为自己搭建掩体时，两名俄罗斯人突然靠近并用枪指着他。他们询问他隶属于哪个部队。
这名士兵意识到，直接坦白意味着死亡，于是决定利用自己能流利说俄语这一点。他报出了1461部队的编号，并开始与占领者交谈，假装自己是他们部队的一员。
就在这时，代号“乔皮克”的战友从相邻的战壕中探出头来。俄军察觉到动静，注意力被转移到了他身上。这短短几秒钟，足以让这位乌克兰士兵抓起自动步枪，与战友一同开火。
“我来得及俯身，抓起自动步枪。然后我们两人齐射，干掉了那两个人，”这名战士说道。
交火结束后，俄军无人机又对乌克兰军队的阵地进行了约两周的攻击：占领军在他们的掩体附近投掷手榴弹，企图查明士兵们的藏身之处。
凯梅尔是在地区征兵中心第八次动员他入伍后才加入军队的。 此前，他一直回避与征兵中心代表的会面，因为要照顾身患残疾的母亲。最终，他们直接从他工作的地方将他带走：15名征兵中心代表和4名警察前来接他。
完成训练后，凯梅尔奔赴前线。他说，起初并不容易：陌生的地形、缺乏的作战经验，以及无处不在的危险。不过，战友们以及他一直保持联系的指挥所都给予了他帮助。
“作为一名扎波罗热哥萨克，我正在延续祖先的事业——保卫自己的土地，”这位军人总结道。
据该部队在YouTube上发布的视频报道。
与占领者在坑道中共处两周，生存的代价惨重：一名乌克兰武装部队步兵的故事。