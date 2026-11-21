隶属于德米特里·科茨巴伊洛第一独立突击团的士兵凯梅尔在执行战斗任务时，与两名俄罗斯军人形成了单挑局面。 占领军悄无声息地靠近了他，并已将武器上膛。为了争取时间并自救，这位乌克兰守卫用俄语与他们交谈，并报出了所属部队的编号。

在动员入伍前，凯梅尔曾在扎波罗热的工厂工作。这起不同寻常的事件发生时，这位军人正忙着为自己搭建掩体。

据这名士兵描述，下雨时几乎听不到任何声音。正当他为自己搭建掩体时，两名俄罗斯人突然靠近并用枪指着他。他们询问他隶属于哪个部队。

这名士兵意识到，直接坦白意味着死亡，于是决定利用自己能流利说俄语这一点。他报出了1461部队的编号，并开始与占领者交谈，假装自己是他们部队的一员。

就在这时，代号“乔皮克”的战友从相邻的战壕中探出头来。俄军察觉到动静，注意力被转移到了他身上。这短短几秒钟，足以让这位乌克兰士兵抓起自动步枪，与战友一同开火。

“我来得及俯身，抓起自动步枪。然后我们两人齐射，干掉了那两个人，”这名战士说道。

交火结束后，俄军无人机又对乌克兰军队的阵地进行了约两周的攻击：占领军在他们的掩体附近投掷手榴弹，企图查明士兵们的藏身之处。

凯梅尔是在地区征兵中心第八次动员他入伍后才加入军队的。 此前，他一直回避与征兵中心代表的会面，因为要照顾身患残疾的母亲。最终，他们直接从他工作的地方将他带走：15名征兵中心代表和4名警察前来接他。

完成训练后，凯梅尔奔赴前线。他说，起初并不容易：陌生的地形、缺乏的作战经验，以及无处不在的危险。不过，战友们以及他一直保持联系的指挥所都给予了他帮助。

“作为一名扎波罗热哥萨克，我正在延续祖先的事业——保卫自己的土地，”这位军人总结道。

据该部队在YouTube上发布的视频报道。

与占领者在坑道中共处两周，生存的代价惨重：一名乌克兰武装部队步兵的故事。

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