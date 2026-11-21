21 ноября в Кременчугском районе Полтавской области зафиксировали падение вражеского беспилотника на территории одного из промышленных предприятий.

«В Кременчугском районе зафиксировано падение вражеского БПЛА на территории одного из промышленных предприятий. По предварительным данным, люди не пострадали», — написал глава ОГА.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич в Telegram.

В Полтавской области обломки российской ракеты упали возле жилых домов, имеются повреждения.

Российские захватчики с вечера 19 ноября более десяти раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пять человек получили ранения, повреждения понесли жилые дома, автомобили, банк, магазин и другие гражданские объекты.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

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