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21 листопада у Кременчуцькому районі Полтавської області зафіксували падіння ворожого безпілотника на території одного з промислових підприємств.

«У Кременчуцькому районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на території одного з промислових підприємств. Попередньо, люди не постраждали», - написав очільник ОВА.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Телеграмі.

На Полтавщині уламки російської ракети впали біля житлових будинків, є пошкодження.

Російські загарбники з вечора 19 листопада понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів п’ятеро людей дістали поранення, пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, банк, магазин та інші цивільні об’єкти.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

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