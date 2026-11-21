21 listopada w rejonie Kremenczuka w obwodzie poltawskim odnotowano upadek wrogiego drona na terenie jednego z zakładów przemysłowych.

„W rejonie Kremenczuka odnotowano upadek wrogiego bezzałogowego statku powietrznego na terenie jednego z zakładów przemysłowych. Wstępnie ustalono, że nikt nie ucierpiał” – napisał szef administracji obwodowej.

Informację tę przekazał szef Administracji Obwodowej w Połtawie Witalij Dyakivnych na Telegramie.

W obwodzie poltawskim odłamki rosyjskiej rakiety spadły w pobliżu budynków mieszkalnych, doszło do zniszczeń.

Rosyjscy najeźdźcy od wieczora 19 listopada ponad dziesięć razy zaatakowali obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów pięć osób odniosło rany, uszkodzenia poniosły budynki mieszkalne, samochody, bank, sklep i inne obiekty cywilne.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów odrzutowych. W wyniku uderzeń znacznie uszkodzona została infrastruktura, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego. Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

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