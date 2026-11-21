В результате российского удара по Кривому Рогу погиб семилетний Тихон. Ранения получили его отец и двое братьев — четырехлетний Матвей и 11-летний Платон. Также в результате атаки погибла сотрудница службы экстренной медицинской помощи.

«Его звали Тихон, он родился в 2019 году, и большая часть его жизни прошла, к сожалению, в условиях такой войны», — сказал Зеленский. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным главы государства, в Кривом Роге в результате атаки ранены 58 человек, среди них шестеро детей. Медики оказывают помощь отцу погибшего мальчика и его братьям — четырехлетнему Матвею и 11-летнему Платону.

Ликвидация последствий атаки продолжается с вечера. Повреждены жилые дома, офисные помещения и другие гражданские объекты.

Владимир Зеленский подчеркнул, что вблизи места удара не было военных объектов.

«Россия воюет против жизни, и этому не может быть никакого оправдания», — заявил президент.

Глава государства также сообщил о российских ударах по Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Ровенской, Черниговской областям, Николаеву и Запорожью. В Сумской области под ударом оказалась железнодорожная станция.

Зеленский призвал международных партнеров реагировать на российские атаки новыми пакетами помощи, усилением украинской противовоздушной обороны, поддержкой восстановления и усилением давления на Россию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Число пострадавших в результате российских дроновых атак на Кривой Рог Днепропетровской области 20 ноября увеличилось до 58 человек. Среди них — шестеро детей, трое медиков скорой помощи и сотрудники ГСЧС, которые помогали пострадавшим.

Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Попадание пришлось на парковку возле популярного ресторана в центре города. Ранения получили 20 человек, среди них трое детей, а во время спасательной операции россияне повторно атаковали город реактивными беспилотниками.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Вечером 10 ноября российские войска массированно атаковали беспилотниками объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. В результате ударов часть города осталась без электроснабжения, а больницы и насосные станции водоканала перевели на генераторы. Погибших и пострадавших нет.

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