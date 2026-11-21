在俄罗斯对克里沃罗格的袭击中，7岁的蒂霍恩不幸遇难。他的父亲和两个兄弟——4岁的马特维和11岁的普拉顿——均受了伤。此外，一名急救人员也在此次袭击中丧生。

“他名叫提霍恩，出生于2019年，遗憾的是，他生命中的大部分时光都度过了这场战争，”泽连斯基说道。总统向遇难者的亲属和亲友表示了哀悼。

据国家元首称，克里沃罗格市有58人在此次袭击中受伤，其中包括6名儿童。医护人员正在为遇难男童的父亲及其兄弟——4岁的马特维和11岁的普拉顿——提供救治。

自傍晚起，清理袭击后果的工作一直在进行。住宅楼、办公场所及其他民用设施均遭到破坏。

弗拉基米尔·泽连斯基强调，袭击地点附近没有军事设施。

“俄罗斯正在对生命宣战，对此绝无任何借口可言，”总统表示。

国家元首还通报了俄罗斯对哈尔科夫州、顿涅茨克州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、罗夫诺州、切尔尼戈夫州、尼古拉耶夫和扎波罗热的袭击。在苏梅州，一座火车站遭到了袭击。

泽连斯基呼吁国际伙伴通过提供新的援助方案、加强乌克兰防空能力、支持灾后重建以及加大对俄罗斯的施压力度，来应对俄罗斯的袭击。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报了这一情况。

11月20日，俄罗斯对第聂伯罗彼得罗夫斯克州克里维罗格市发动的无人机袭击造成的伤亡人数已增至58人。其中包括6名儿童、3名急救医护人员以及协助伤员的紧急情况部工作人员。

11月20日晚，俄军向克里维里赫发射了两枚弹道导弹。导弹击中了市中心一家热门餐厅附近的停车场。 共有20人受伤，其中包括3名儿童；而在救援行动期间，俄军再次动用喷气式无人机对该市发动了袭击。

11月20日夜间，俄军动用喷气式无人机对克里沃罗格发动了大规模袭击。袭击导致基础设施严重受损，特别是加油站，且部分城区断电。此次袭击未造成人员伤亡。

11月10日晚，俄军动用无人机对克里维罗格的关键基础设施进行了大规模袭击。袭击导致该市部分地区断电，医院和自来水公司的泵站转为发电机供电。此次袭击未造成人员伤亡。

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