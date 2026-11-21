Унаслідок російського удару по Кривому Рогу загинув семирічний Тихон. Поранення дістали його батько та двоє братів – чотирирічний Матвій і 11-річний Платон. Також внаслідок атаки загинула працівниця екстреної медичної допомоги.

«Його звали Тихон, і він народився у 2019 році, і більша частина його життя минула, на жаль, у час такої війни», – сказав Зеленський. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

За даними глави держави, у Кривому Розі внаслідок атаки поранені 58 людей, серед них шестеро дітей. Медики надають допомогу батькові загиблого хлопчика та його братам – чотирирічному Матвію й 11-річному Платону.

Ліквідація наслідків атаки триває з вечора. Пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення та інші цивільні об’єкти.

Володимир Зеленський наголосив, що поблизу місця удару не було військових об’єктів.

«Росія воює проти життя, і не може бути цьому жодного виправдання», – заявив президент.

Глава держави також повідомив про російські удари по Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Чернігівщині, Миколаєву та Запоріжжю. На Сумщині під атакою опинилася залізнична станція.

Зеленський закликав міжнародних партнерів реагувати на російські атаки новими пакетами допомоги, посиленням української протиповітряної оборони, підтримкою відновлення та посиленням тиску на Росію.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Кількість постраждалих унаслідок російських дронових атак на Кривий Ріг Дніпропетровської області 20 листопада збільшилася до 58 людей. Серед них — шестеро дітей, троє медиків швидкої допомоги та співробітники ДСНС, які допомагали постраждалим.

Увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Кривому Рогу. Влучання припало на парковку біля популярного ресторану в центрі міста. Поранення дістали 20 людей, серед них троє дітей, а під час рятувальної операції росіяни повторно атакували місто реактивними безпілотниками.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Увечері 10 листопада російські війська масовано атакували безпілотниками об’єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. Унаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання, а лікарні та насосні станції водоканалу перевели на генератори. Загиблих і постраждалих немає.

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