В течение 21 ноября на фронте произошло 131 боевое столкновение между украинскими военными и российскими захватчиками. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении — там враг 16 раз пытался прорвать оборону. Всего российские войска нанесли 79 авиаударов, сбросили 249 управляемых авиабомб и применили более 7,2 тысячи дронов-камикадзе.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение 21 ноября российские войска также нанесли один ракетный удар и осуществили 1951 обстрел позиций украинских подразделений и населенных пунктов. Под обстрелом оказались десятки населенных пунктов. В частности, в Сумской области россияне обстреляли Малую Корчаковку, Киндратовку, Юнаковку, Ободы, Коренек, Бачевск, Нескучное, Безсаловку, Товстодубовое, Павловку, Алексеевку, Андреевку, Храпивщину, Яструбщину, Новую Сечь, Садки, Лужки, Мачулищи, Могрицу, Хотинь, Заречье, Винторовку, Горки, Степановку, Гаврилову Слободу, Отрубу, Тополю, Дорошевку, Кружок, Уланово, Малую Рыбицу, Малушино и Волфино.

Также под обстрел попала Хриновка Черниговской области. Российские войска нанесли авиаудары по Степановке, Писаревке и Иволжанскому. В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия наносили удары по военным целям противника. По данным Генштаба, Силы обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники россиян, пункт управления беспилотниками и две артиллерийские системы.

Ситуация на направлениях фронта

Северо-Слобожанское и Курское направления. Здесь российские войска нанесли три авиаудара и сбросили семь управляемых авиабомб. Также противник осуществил 52 обстрела позиций украинских военных и населенных пунктов. Два из них были с применением реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление. Украинские подразделения отразили две атаки россиян. Враг пытался продвинуться в сторону Охримовки.

Купянское направление. В течение суток российские войска не проводили штурмовых действий.

Лиманское направление. Украинские военные пресекли шесть попыток россиян прорвать оборону. Противник атаковал в сторону Зеленой Долины, Лимана и Дибровы.

Славянское направление. Российские войска один раз пытались продвинуться в сторону Николаевки.

Краматорское направление. Штурмовых действий противника не зафиксировано.

Константиновское направление. Здесь произошло 12 атак. Россияне наступали вблизи Константиновки, а также пытались продвинуться в сторону Новопавловки и Дружковки.

Покровское направление. Это был самый горячий участок фронта по количеству боевых столкновений. Российские войска совершили 16 атак. Они пытались продвинуться вблизи Вольного, Доброполья и Водянского, а также в сторону Кучеревого Яра, Черниговки, Святогоровки, Мирного, Сергиевки и Новопавловки.

Александровское направление. Штурмовых действий со стороны россиян не зафиксировано.

Гуляйпольское направление. Противник семь раз атаковал позиции Сил обороны. Российские войска пытались продвинуться в сторону Нового Запорожья, Злагоды, Доброполья, Воздвижевки, Гуляйпольского и Новоселовки.

Ореховское направление. Россияне один раз атаковали в сторону Новоданиловки.

Приднепровское направление. Штурмовых действий со стороны противника не наблюдалось.

На Волынском и Полесском направлениях украинские военные не обнаружили признаков формирования наступательных группировок российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

В ночь на 22 ноября беспилотники, вероятно, атаковали Главное управление Росгвардии в Краснодарском крае. К такому выводу пришли журналисты ASTRA после анализа фото и видео с места пожара. Российские власти пока не сообщали, получило ли здание повреждения.

Российское грузовое судно в Финском заливе подверглось атаке украинских беспилотников в территориальных водах России. Об этом заявил командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин. В результате удара корабль потерял управление.

В российском Калининграде, граничащем с Польшей и Литвой, включили сирены. Местных жителей призывают срочно укрыться в убежищах. Сигналы тревоги также раздаются по всей Калининградской области. Кроме того, в регионе ввели ограничения в работе аэропорта и отключили интернет.

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