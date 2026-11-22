В течение 21 ноября российские войска ранили пятерых жителей Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. С начала полномасштабного вторжения в регионе погибли более 4,4 тысячи мирных жителей, еще более 11 тысяч получили ранения.

За 21 ноября в результате российских обстрелов пять мирных жителей Донецкой области получили ранения. «За 21 ноября россияне ранили 5 жителей Донецкой области», — отметил глава области. Других подробностей о пострадавших — в частности, об их возрасте, состоянии здоровья и обстоятельствах ранений — в сообщении не привели.

Также Вадим Филашкин обнародовал общие данные о гражданских потерях в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России. За это время российские войска убили в регионе 4487 мирных жителей. Еще 11 023 человека получили ранения.

В то же время эти цифры не являются окончательными. В статистику не включены погибшие и раненые в Мариуполе и Волновахе, где из-за боевых действий и оккупации нет возможности полностью установить количество гражданских жертв. Об этом начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил в своем Telegram-канале.

Утром 16 ноября оккупационные войска РФ нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю Донецкоблгаза в районе Соцгородка в Краматорске, в результате чего легкие ранения получили двое сотрудников местного управления газового хозяйства.

Операторы 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили дронопорт российских захватчиков в Донецком аэропорту средствами Middle Strike.

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