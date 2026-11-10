Відео: Сили безпілотних систем уразили російський дронопорт під Донецьком

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Оператори 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили дронопорт російських загарбників у Донецькому аеропорту засобами middle strike.

«Ворожих дронів над українськими містами має ставати менше. Тому ми не лише перехоплюємо вже запущені безпілотники, а й знищуємо інфраструктуру, з якої їх запускають», — зазначили у військовій частині. Оперативні заходи спрямовані на системне зменшення спроможностей ворога проводити повітряні атаки по українських населених пунктах.

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Джерело: офіційне повідомлення бригади в Телеграмі.

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Нагадаємо, що У Росії помітили нову пускову установку для ракети Бандероль.

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