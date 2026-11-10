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Відео: Сили безпілотних систем уразили російський дронопорт під Донецьком

UA NEWS 10 Листопада 2026 18:27
Відео: Сили безпілотних систем уразили російський дронопорт під Донецьком
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Оператори 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили дронопорт російських загарбників у Донецькому аеропорту засобами middle strike. 

«Ворожих дронів над українськими містами має ставати менше. Тому ми не лише перехоплюємо вже запущені безпілотники, а й знищуємо інфраструктуру, з якої їх запускають», — зазначили у військовій частині. Оперативні заходи спрямовані на системне зменшення спроможностей ворога проводити повітряні атаки по українських населених пунктах.

Джерело: офіційне повідомлення бригади в Телеграмі.

Росія облаштувала новий майданчик для запуску реактивних безпілотників типу «Шахед» поблизу військового аеродрому «Міллєрово». Про це свідчать супутникові знімки, які підтверджують появу нового дронопорту. Деталі щодо об’єкта розкрили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

РФ модернізувала Герань-4, дрон отримав нову навігацію та боєголовку.

Китай допоміг РФ створити нові Шахеди з реактивними двигунами, — WSJ.

Нагадаємо, що У Росії помітили нову пускову установку для ракети Бандероль.

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