Operatorzy 412. oddzielnej brygady systemów bezzałogowych Nemesis zniszczyli port dronów rosyjskich najeźdźców na lotnisku w Doniecku przy użyciu środków typu middle strike.

„Liczba wrogich dronów nad ukraińskimi miastami powinna się zmniejszać. Dlatego nie tylko przechwytujemy już wystrzelone bezzałogowce, ale także niszczymy infrastrukturę, z której są one wystrzeliwane” – zaznaczono w jednostce wojskowej. Działania operacyjne mają na celu systematyczne ograniczanie zdolności wroga do przeprowadzania ataków powietrznych na ukraińskie miejscowości.

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Źródło: oficjalny komunikat brygady w Telegramie.

Rosja utworzyła nowy plac startowy dla dronów odrzutowych typu „Shahed” w pobliżu lotniska wojskowego „Millerowo”. Świadczą o tym zdjęcia satelitarne, które potwierdzają powstanie nowego portu dronowego. Szczegóły dotyczące tego obiektu ujawniło Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Rosja zmodernizowała drona Geran-4, który otrzymał nowy system nawigacji i głowicę bojową.

Chiny pomogły Rosji w stworzeniu nowych dronów typu „Szahid” z silnikami odrzutowymi – donosi WSJ.

Przypomnijmy, że w Rosji zauważono nową wyrzutnię rakiet Banderol.

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