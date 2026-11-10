Видео: Силы беспилотных систем нанесли удар по российскому дронопорту под Донецком
Операторы 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили дрон-порт российских захватчиков в Донецком аэропорту с помощью системы Middle Strike.
«Вражеских дронов над украинскими городами должно становиться меньше. Поэтому мы не только перехватываем уже запущенные беспилотники, но и уничтожаем инфраструктуру, с которой их запускают», — отметили в воинской части. Оперативные меры направлены на системное снижение способности врага наносить воздушные удары по украинским населённым пунктам.
Источник: официальное сообщение бригады в Telegram.
Россия обустроила новую площадку для запуска реактивных беспилотников типа «Шахед» вблизи военного аэродрома «Миллерово». Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, подтверждающие появление нового дронопорта. Подробности об объекте раскрыли в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
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