Видео: Силы беспилотных систем нанесли удар по российскому дронопорту под Донецком

Операторы 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили дрон-порт российских захватчиков в Донецком аэропорту с помощью системы Middle Strike.

«Вражеских дронов над украинскими городами должно становиться меньше. Поэтому мы не только перехватываем уже запущенные беспилотники, но и уничтожаем инфраструктуру, с которой их запускают», — отметили в воинской части. Оперативные меры направлены на системное снижение способности врага наносить воздушные удары по украинским населённым пунктам.

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Источник: официальное сообщение бригады в Telegram.

Россия обустроила новую площадку для запуска реактивных беспилотников типа «Шахед» вблизи военного аэродрома «Миллерово». Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, подтверждающие появление нового дронопорта. Подробности об объекте раскрыли в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Напомним, что в России заметили новую пусковую установку для ракеты Бандероль.

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