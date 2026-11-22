Упродовж 21 листопада російські війська поранили п’ятьох жителів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Від початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинули понад 4,4 тисячі цивільних, ще понад 11 тисяч дістали поранення.

За 21 листопада внаслідок російських обстрілів п’ятеро мирних жителів Донеччини отримали поранення. «За 21 листопада росіяни поранили 5 жителів Донеччини», — зазначив очільник області. Інших подробиць про постраждалих — зокрема їхній вік, стан здоров’я та обставини поранень — у повідомленні не навели.

Також Вадим Філашкін оприлюднив загальні дані про цивільні втрати в Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час російські війська вбили в регіоні 4487 мирних жителів. Ще 11 023 людини отримали поранення.

Водночас ці цифри не є остаточними. До статистики не включені загиблі та поранені в Маріуполі й Волновасі, де через бойові дії та окупацію немає можливості повністю встановити кількість цивільних жертв. Про це начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у своєму Telegram-каналі.

Вранці 16 листопада окупаційні війська рф завдали удару FPV-дроном по службовому автомобілю Донецькоблгазу в районі Соцмістечка у Краматорську, унаслідок чого легких поранень зазнали двоє працівників місцевого управління газового господарства.

Оператори 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили дронопорт російських загарбників у Донецькому аеропорту засобами middle strike.

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