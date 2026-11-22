Упродовж доби 22 листопада російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та авіабомбою. Під ударом опинилися п’ять районів, пошкоджені об’єкти інфраструктури, а в одній із громад сталася пожежа.

Російські війська били по області дронами та авіабомбою. Загалом зафіксували понад десять атак у п’яти районах. У Самарівському районі під удар потрапила Піщанська громада. Там після обстрілу виникла пожежа. На Нікопольщині російські війська атакували сам Нікополь, а також Марганецьку та Покровську громади. Унаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти інфраструктури.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Васильківську громаду. Також пошкодження інфраструктури зафіксували у Новопільській та Вакулівській громадах Криворізького району. Під російським ударом опинилися й об’єкти інфраструктури в Кам’янському.

Інформації про загиблих або поранених у повідомленні начальника ОВА немає. Дані щодо наслідків атак уточнюються. Про наслідки російських атак 22 листопада повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У суботу, 21 листопада, російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Унаслідок обстрілів п'ятеро людей дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У суботу, 21 листопада, у Дніпрі та чотирьох районах Дніпропетровської області запровадили екстрені відключення електроенергії. Через це споживачам не варто орієнтуватися на звичні графіки погодинних обмежень.

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