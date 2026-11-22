В ночь на 22 ноября беспилотники, вероятно, атаковали Главное управление Росгвардии в Краснодарском крае. К такому выводу пришли журналисты ASTRA после анализа фото и видео с места пожара. Российские власти пока не сообщали, получило ли здание повреждения.

В ночь на 22 ноября в Краснодаре после атаки беспилотников произошёл пожар. По результатам OSINT-анализа фото и видео журналисты издания ASTRA предполагают, что огонь мог вспыхнуть в здании Главного управления Росгвардии в Краснодарском крае. Ранее по этому адресу располагалась воинская часть № 3702 — 47-я отдельная бригада оперативного назначения. В настоящее время в здании находится краевое управление Росгвардии.

Ночью местные жители сообщали о запахе гари и публиковали фотографии задымления. В городе также звучали сирены воздушной тревоги. В мэрии заявили, что атаку беспилотников отразили. Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Краснодара временно ограничили прием и отправку самолетов. Впоследствии ограничения должны были отменить, однако информации о том, пострадало ли здание Росгвардии, местные власти не предоставили.

Между тем сигналы воздушной опасности раздавались и в других регионах России. Российская служба BBC со ссылкой на местные СМИ сообщала о тревоге в Калининградской области. Вечером губернатор региона объяснил объявление тревоги в Ниманском районе, на северо-востоке области, появлением «подозрительного объекта со стороны Литвы».

Также российское Министерство обороны заявило об уничтожении 170 беспилотников в течение ночи. По его данным, дроны якобы сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, Краснодарским краем и временно оккупированным Крымом. Еще часть беспилотников, по утверждению ведомства, была уничтожена над Азовским и Черным морями.

На данный момент независимого подтверждения заявлений российского Минобороны нет. Также пока не установлено, действительно ли здание управления Росгвардии в Краснодаре было целью атаки и какие повреждения оно могло получить. Об этом сообщает ASTRA.

Российское грузовое судно в Финском заливе подверглось атаке украинских беспилотников в территориальных водах России. Об этом заявил командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин. В результате удара корабль потерял управление.

В российском Калининграде, граничащем с Польшей и Литвой, включили сирены. Местных жителей призывают срочно укрыться в убежищах. Сигналы тревоги также раздаются по всей Калининградской области. В регионе, кроме того, ввели ограничения в работе аэропорта и отключили интернет.

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