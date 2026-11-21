В Черниговской области мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира сбила российскую малогабаритную крылатую ракету «Филин». Для поражения воздушной цели военные применили автоматизированный комплекс.

По словам военных, слаженная работа мобильной огневой группы, высокий уровень подготовки и профессиональное использование современных технологий позволили успешно перехватить ракету.

«Высокий уровень подготовки военнослужащих, профессиональное владение современными технологиями и слаженная работа позволили успешно поразить воздушную цель», — добавили пограничники.

На обнародованном видео также показали момент поражения ракеты. Пограничник с позывным «Нага» рассказал, как проходила операция.

«Я заметил цель, которая на низкой высоте с очень большой скоростью двигалась в нашу сторону. Я нажал «захват цели», и система моментально дала разрешение на огонь. И я открыл огонь на поражение. Визуально, даже на экране монитора, был виден дым, который начал подниматься от неё. Ракета пролетела ещё некоторое время, и мы услышали взрыв. Когда ещё было подтверждено, что цель поражена именно нашим экипажем, эмоции зашкаливали», – отметил военнослужащий.

«Филин» относится к классу малогабаритных дальнобойных ракет «земля – земля». Её длина составляет примерно 3,5 метра. Ракету запускают с наземной пусковой установки, а во время полёта она может двигаться на очень низких высотах.

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Об этом сообщил пограничный отряд на своей странице в Facebook.

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