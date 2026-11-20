W nocy z czwartku na piątek, 20 listopada, w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzeniu uległo przedsiębiorstwo VBH Ukraina (Sp. z o.o. „Faubeha Ukraina”), zajmujące się hurtową i detaliczną sprzedażą elementów do okien i drzwi.

51% udziałów w spółce należy do inwestora estońskiego.

„Dzisiejszej nocy nasz zakład w Browarach doświadczył jeszcze straszliwszego ataku ze strony rosyjskich terrorystów niż poprzedni. Ale to nas nie złamie! Obecnie podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu wznowienia pracy. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i partnerskie podejście do ewentualnych opóźnień w dostawach elementów” – poinformował dyrektor wykonawczy „VBH Ukraina” Jurij Tkaczenko.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Faubeha Ukraina” z kapitałem zakładowym w wysokości 1 mln UAH została założona w maju 2022 r. Według danych YouControl, założycielami są estońska spółka „UFHE OU” (51%), a beneficjentami końcowymi są Indrek Sauga (Estonia) oraz obywatele Ukrainy Włodzimierz Puzij i Jurij Cychman (po 24,5%). Wyniki za 9 miesięcy 2026 r. wskazują, że spółka osiągnęła przychody netto w wysokości 488 mln 168 tys. UAH, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a zysk netto wyniósł 51 mln 701 tys. UAH, co stanowi wzrost o 13,3% w porównaniu z wynikami za pierwsze dziewięć miesięcy 2025 r.

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